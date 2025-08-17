Бывший СССР
Зеленский вылетел в США

Нардеп Железняк: Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Известно, что Зеленский отправился на встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Издание утверждает, что самолет из Великобритании будет в пути порядка семи часов.

Ранее Зеленский сообщил, что Трамп проинформировал его о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл содержание переговоров. Он также поддержал предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием российского лидера.

Вечером 15 августа на Аляске прошли переговоры Трампа и Путина. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на десять баллов из десяти.

