Трамп подробно прокомментировал прошедшие с Путиным переговоры

Трамп: Саммит США и РФ на Аляске был крайне успешным

Президент США Дональд Трамп заявил, что саммит США и России на Аляске был крайне успешным и замечательным. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо. (...) Потенциально миллионы жизней людей будут спасены», — описал он.

Он также заявил, что стороны пришли к выводу о необходимости завершения конфликта, а не о введении временного перемирия.

15 августа в американском штате Аляска состоялся саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Встреча проходила за закрытыми дверями в течение нескольких часов, после чего стороны дали короткую пресс-конференцию.