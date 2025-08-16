Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами по итогам саммита на Аляске. Его комментарий опубликован в Telegram.

По словам Зеленского, Трамп проинформировал его о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл содержание переговоров. Украинский лидер таккже отреагировал на предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием Путина.

«Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече в формате Украина — США — Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», — написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что его беседа с Трампом и лидерами стран Европы была «длительной и содержательной».

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что разговор Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО, который прошел после завершения саммита на Аляске, был непростым.