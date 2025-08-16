Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 16 августа 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с Россией и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами по итогам саммита на Аляске. Его комментарий опубликован в Telegram.

По словам Зеленского, Трамп проинформировал его о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл содержание переговоров. Украинский лидер таккже отреагировал на предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием Путина.

«Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече в формате Украина — США — Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», — написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что его беседа с Трампом и лидерами стран Европы была «длительной и содержательной».

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что разговор Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО, который прошел после завершения саммита на Аляске, был непростым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начало большого и тернистого пути». Что политики и военкоры говорят об итогах саммита Трампа и Путина на Аляске

    Лидеры ЕС провели бессонную ночь в ожидании итогов саммита на Аляске

    Страна ЕС заметила одно изменение в мире после встречи Путина и Трампа

    Стало известно об одной детали поездки Путина и Трампа в лимузине

    Зеленскому предрекли роль козла отпущения Трампа

    В Рязанской области объявили 18 августа днем траура

    Медведев рассказал об ответственности Украины за переговоры

    Описан характер разговора Трампа с Зеленским и лидерами НАТО

    Раскрыто послание Трампа Зеленскому после встречи с Путиным

    Фотограф случайно заснял записи Путина со встречи на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости