Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 16 августа 2025Мир

Раскрыты детали разговора Трампа с европейскими лидерами

Axios: Разговор Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО был непростым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО, который прошел после завершения саммита на Аляске, был непростым. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

«Трамп более полутора часов разговаривал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с [президентом России Владимиром] Путиным. (...) Источник, присутствовавший при разговоре между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО, сказал мне, что разговор был непростым», — написал он.

Как утверждается, в разговоре, помимо Трампа и Зеленского, участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии и Польши.

Ранее на Аляске завершились переговоры Трампа с Путиным. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начало большого и тернистого пути». Что политики и военкоры говорят об итогах саммита Трампа и Путина на Аляске

    Лидеры ЕС провели бессонную ночь в ожидании итогов саммита на Аляске

    Страна ЕС заметила одно изменение в мире после встречи Путина и Трампа

    Стало известно об одной детали поездки Путина и Трампа в лимузине

    Зеленскому предрекли роль козла отпущения Трампа

    В Рязанской области объявили 18 августа днем траура

    Медведев рассказал об ответственности Украины за переговоры

    Описан характер разговора Трампа с Зеленским и лидерами НАТО

    Раскрыто послание Трампа Зеленскому после встречи с Путиным

    Фотограф случайно заснял записи Путина со встречи на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости