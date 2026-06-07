На могиле Паши Техника установили бронзовый памятник

MSK1.RU: На могиле Паши Техника спустя почти год установили бронзовый памятник

На могиле рэп-исполнителя Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) спустя почти год был установлен бронзовый памятник. Об этом пишет MSK1.RU.

Согласно видео, опубликованному бывшей женой Техника Евой Карицкой, музыкант изображен в полный рост, со скрещенными руками, в одной из которых держит микрофон. По обе стороны от фигуры — массивное гранитные плиты, на одной из частей которого выведен текст из его трека.

Отлит памятник из бронзы. Деньги на него пожертвовал треш-стример, который перевел экс-супруге исполнителя четыре миллиона рублей.

«Ну вот и все», — написала в публикации под видео Карицкая.

Паша Техник ушел из жизни 5 апреля 2025 года в Таиланде в возрасте 40 лет. За что рэпера из Лефортово полюбила вся страна, рассказала «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что могилу Паши Техника забросали мусором и сделали там подклад. На снимке, опубликованном Карицкой, видно, что рядом с местом захоронения артиста находится много мусора, жестяная банка, пакетики с кошачьим кормом. Она добавила, что нашла на могиле цветок с прикрепленными к нему изолентой волосами.

