Могилу Паши Техника забросали мусором и сделали там подклад

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая показала жуткое состояние могилы артиста

Бывшая жена рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Техник, показала, как выглядит его могила. Фото она опубликовала в своем Telegram-канале.

На снимке видно, что рядом с местом захоронения артиста находится много мусора, жестяная банка, пакетики с кошачьим кормом. Она добавила, что нашла на могиле цветок с прикрепленными к нему изолентой волосами.

«Чего только нет на могиле: и вискас положили, и подклады в изоленте с волосами», — написала Карицкая.

Ранее стало известно, что мать рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Надежда и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков объявили о создании фонда помощи наркозависимым.