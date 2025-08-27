Культура
18:05, 27 августа 2025Культура

Могилу Паши Техника забросали мусором и сделали там подклад

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая показала жуткое состояние могилы артиста
Андрей Шеньшаков

Фото: Telegram-канал Евы Карицкой

Бывшая жена рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Техник, показала, как выглядит его могила. Фото она опубликовала в своем Telegram-канале.

На снимке видно, что рядом с местом захоронения артиста находится много мусора, жестяная банка, пакетики с кошачьим кормом. Она добавила, что нашла на могиле цветок с прикрепленными к нему изолентой волосами.

«Чего только нет на могиле: и вискас положили, и подклады в изоленте с волосами», — написала Карицкая.

Ранее стало известно, что мать рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Надежда и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков объявили о создании фонда помощи наркозависимым.

