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16:16, 16 июня 2025Культура

В России создадут фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника

Мать Паши Техника и Владислав Даванков создадут фонд помощи наркозависимым
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мать рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Надежда и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков объявили о создании фонда помощи наркозависимым. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Лидер партии «Новые люди» рассказал, что уже ведется работа над созданием учреждения, которое поможет людям с такими же проблемами, как были у Техника. Фонд получил название «Второй шанс».

«Ждем сейчас документы из Минюста, ищем площадку для самого фонда. Это будут места, где постоянно будут идти лекции», — заявил Даванков.

Сообщается, что фонд будет бороться с пропагандой наркотиков и мошенничеством в сфере реабилитации. Также известно, что в попечительский совет войдет бывшая жена Павла Ева Карицкая.

Ранее стало известно, что онлайн-сервис Okko снимет документальный фильм о жизни Павла Ивлева «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?».

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