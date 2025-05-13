Okko снимет документальный фильм о жизни Паши Техника

Okko приступил к производству фильма «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?»

Okko приступил к производству документального фильма «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Проект расскажет о скрытой стороне жизни Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) и о том, каким он был человеком и музыкантом. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Истинная личность музыканта остается загадкой не только для поклонников, но и для самых близких. В ходе полуторачасового документального повествования авторы фильма попытаются ответить на вопросы: кем на самом деле был Паша Техник и почему он навсегда останется в памяти даже тех, кто не был знаком с его творчеством?

Генеральными продюсерами проекта и авторами идеи выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссер проекта ― Владислав Кузнецов, автор сценария ― один из главных музыкальных критиков Даня Порнорэп (Даниил Башта), продюсеры ― Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев и Михаил Бородин.

Фильм охватит период с начала 2000-х по 2025 год и покажет в трех актах, как из яркого представителя отечественного рэп-андеграунда Техник превратился в одну из главных звезд интернета. В основу лягут уникальные кадры из личных архивов, специально записанные для проекта эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки о жизни героя.

«Паша Техник ― настоящий русский культурный феномен. Его музыка и образ навсегда останется в памяти сразу нескольких поколений россиян. Причем каждое из них воспринимало Пашу очень по-разному. А многие до сих пор не до конца понимают степень его влияния на культуру и музыку», ― порассуждал Владимир Тодоров. Он добавил, что авторы проекта хотели показать, кто все эти годы скрывался за провокационным образом главного балагура интернета.

Незадолго до трагедии рэпер успел дать последнее интервью. Техник рассказал, что в следующей жизни хотел бы быть «ближе к Богу».

