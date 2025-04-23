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12:56, 23 апреля 2025Культура

Паша Техник в последнем интервью заявил о желании быть ближе к Богу

Рэпер Паша Техник дал интервью незадолго до трагедии, заявив о готовности уйти
Андрей Шеньшаков

Фото: @techniquepashalive

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев), которого не стало 4 апреля 2025 года, незадолго до трагедии успел дать последнее интервью. Видео с артистом было опубликовано на YouTube-канале актрисы Гульнары Нижинской.

В беседе с Гульнарой Техник откровенно рассказал о своем отношении к загробной жизни. Рэпер заявил, что в следующей жизни хотел бы быть «ближе к Богу».

«Мое тело погибает, сердце уже не то. Но душа не умирает. Верю, что грехи, что делал плохого, потом будет как баланс, уровень в игре. И с этой ступени я начну заново. Может, буду успешным кем-то, а может, бомжом или булавкой. Но хочется поближе к Богу», — сообщил Павел.

Также легенда андеграунда признался, что одинок и не доверяет никому, поэтому у него нет настоящих друзей.

«Мы живем в материальном мире и хватаемся за осязаемые вещи. У меня нет друзей, я никому не доверяю. Конечно, мне причиняли много боли. Когда я последний раз плакал? Да вот сегодня, когда бывшую жену увидел. От смеха, конечно», — добавил он.

Ранее стало известно, что нарколог Василий Шуров рассказал о последних часах Паши Техника. По его словам, музыкант мог захлебнуться собственной рвотой.

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