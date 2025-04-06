Нарколог рассказал о последних часах Паши Техника

Нарколог Шуров: Паша Техник захлебнулся собственной рвотой

Российский рэпер Паша Техник (настоящая фамилия Ивлев) захлебнулся рвотными массами, что впоследствии вызвало двустороннюю пневмонию с выключением легких. Об этом Aif.ru рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

По его словам, музыканту не сразу вызвали скорую, и его организм в это время страдал от пониженного содержания кислорода. «Потом его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но началось полиорганная недостаточность, сепсис — он стал терминальным больным», — заявил эксперт.

Шуров высказался, что непрерывное употребление рэпером наркотиков привело к закономерному финалу. «Он прекращал их принимать, лишь когда попадал в реанимацию или в реабилитационный центр», — резюмировал врач.

40-летний Паша Техник попал в одну из больниц Таиланда в конце марта в критическом состоянии. Он впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ. 4 марта музыканта не стало.