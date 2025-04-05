Умер Паша Техник. Рэпер пробыл в коме девять дней и скончался, не приходя в сознание

Паша Техник умер в больнице в Таиланде, ему было 40 лет

Вечером 5 апреля стало известно о смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Музыкант скончался в больнице в Таиланде в возрасте 40 лет, сообщил Telegram-канал Baza.

Артист попал в больницу 27 марта. Практически сразу его ввели в кому. Он умер, не приходя в сознание. Позднее его смерть подтвердила бывшая жена музыканта Ева Карницкая. Она разместила совместную фотографию с рэпером.

Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю Ева Карницкая

Что случилось с Пашей Техником

Музыкант попал в больницу с сильным отравлением. Как сообщили его друзья, он отдыхал в Таиланде и на одной из вечеринок принял препарат, который ему якобы дал «неизвестный фанат». Сразу после этого Технику стало плохо, однако друзья на протяжении трех дней не отвозили его в больницу, пытаясь оказать помощь самостоятельно. Лишь когда его состояние сильно ухудшилось, его госпитализировали.

Есть и другие версии случившегося. Например, пианист Лука Сафронов предполагал, что музыкант отравился сосисками.

Фото: @techniquepashalive

После того как музыкант попал в больницу, его представитель сообщил, что Техник находится в критическом состоянии. Тогда был объявлен сбор средств на помощь рэперу. Карицкая сообщала, что на лечение рэпера может потребоваться 25 миллионов рублей.

В сети в это время неоднократно появлялась информация о том, что рэпер умер, однако ее опровергали близкие артиста.

Что прогнозировали врачи?

Однако прогнозы врачей были неутешительными с самого начала. Нарколог Василий Шуров отмечал, что ранее Техник уже оказывался в коме из-за приема запрещенных веществ, и не исключил, что в этот раз рэпер сам ввел себя в кому большой дозой препаратов.

Там хороших вариантов нет. Он опять передознулся, опять в реанимации. Раз в год это случается Василий Шуров нарколог

Врачи в клинике, где находился рэпер, также называли высоким риск летального исхода. Близкие музыканта публиковали его анамнез, в котором говорилось, что у Техника развились полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность, ему не помогают даже дорогостоящие препараты. Тогда врачи обратились к родственникам музыканта, попросив их осознать серьезность ситуации и прибыть в больницу для обсуждения дальнейших действий.

Фото: @techniquepashalive

Смерть Паши Техника

О состоянии музыканта регулярно сообщали его близкие. Сперва Карицкая сообщала, что он в стабильно плохом состоянии — у него были поражены почки, а сердце работает только благодаря тому, что он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. При этом она уточняла, что мозг музыканта продолжал функционировать, что давало надежды на хороший исход.

Фото: @techniquepashalive

Когда бывшая жена Техника навестила его, она сообщила своим подписчикам, что у него 100-процентное поражение легких. При этом, по словам Карицкой, рэпер слышал ее, когда она к нему обращалась — его сердцебиение учащалось.

В последние дни у Техника развилась полиорганная недостаточность и начали отказывать органы, включая печень и почки, в связи с чем с каждым днем шансы на то, что он выживет, становились ниже. В результате у рэпера была обнаружена тяжелая бактериальная пневмония.

На ее фоне у музыканта развился септический шок, который и стал причиной его смерти.

5 апреля музыканта доставят из Таиланда в Москву, где он и будет похоронен.

Кто такой Паша Техник?

Рэпер родился 1 июля 1984 года в Москве. Он с детства увлекался рэп-музыкой и начал свою карьеру в 2001 году. В 2004 году он выпустил первый альбом в составе группы Kunteynir, а до 2008 года коллектив выпустил еще четыре музыкальных пластинки. Кроме того, на счету музыканта шесть сольных альбомов.

Паша Техник также был известен своим экстравагантным поведением — нередко из-за этого его приглашали принять участие в различных интернет-шоу. В частности, он снимался в «Что было дальше» и в шоу «Плюшки».

Рэпер признавался, что с подросткового возраста у него имеются проблемы с наркотиками. По этой причине в 2008 году он попал в тюрьму, а за всю свою жизнь он оказывался в реабилитационных центрах более 10 раз. Кроме того, рэпер уже и ранее впадал в кому на фоне употребления запрещенных веществ.