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22:52, 4 апреля 2025Культура

Названо место похорон Паши Техника

Mash: Пашу Техника похоронят в Москве, его тело доставят на родину из Таиланда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Рэпера Пашу Техника похоронят в Москве, его тело доставят на родину самолетом из Таиланда 5 апреля. Место назвал Telegram-канал Mash со ссылкой на окружение музыканта.

Отмечается, что смерть исполнителя констатировали в 01:30 по местному времени (21:30 по Москве). С ним в больнице до последнего находилась бывшая жена Ева Карицкая, менеджер и друзья, в том числе музыкант Лука Сафронов.

Близкие привезли в Таиланд врача из Москвы и зонд для питания, которого не было у местных докторов, уточняет канал.

Информация о смерти рэпера появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

Паша Техник попал в больницу в конце марта. Он впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ. Представитель рэпера приводил подробности, уточняя, что состояние артиста критическое.

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