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22:24, 4 апреля 2025Культура

Раскрыта причина смерти Паши Техника

Shot: Причиной смерти Паши Техника стал септический шок на фоне пневмонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @techniquepashalive

Причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в последние дни у музыканта также развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать органы, в том числе печень и почки. Шансы на восстановление были минимальными.

Медики ввели рэпера в искусственную кому и давали ему максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппарату ЭКМО, поскольку легкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешел в септический шок, что привело к смерти.

По словам врачей рэпера, наркотики ослабили его иммунитет, который и так был подорван длительным употреблением, и спровоцировали развитие инфекции.

Информация о смерти рэпера появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

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