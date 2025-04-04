Раскрыта причина смерти Паши Техника

Причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, в последние дни у музыканта также развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать органы, в том числе печень и почки. Шансы на восстановление были минимальными.
Медики ввели рэпера в искусственную кому и давали ему максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппарату ЭКМО, поскольку легкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешел в септический шок, что привело к смерти.
По словам врачей рэпера, наркотики ослабили его иммунитет, который и так был подорван длительным употреблением, и спровоцировали развитие инфекции.
Информация о смерти рэпера появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.