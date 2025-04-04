Раскрыта причина смерти Паши Техника

Shot: Причиной смерти Паши Техника стал септический шок на фоне пневмонии

Причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в последние дни у музыканта также развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать органы, в том числе печень и почки. Шансы на восстановление были минимальными.

Медики ввели рэпера в искусственную кому и давали ему максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппарату ЭКМО, поскольку легкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешел в септический шок, что привело к смерти.

По словам врачей рэпера, наркотики ослабили его иммунитет, который и так был подорван длительным употреблением, и спровоцировали развитие инфекции.

Информация о смерти рэпера появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.