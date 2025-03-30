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20:36, 30 марта 2025Культура

Появилась новая версия отравления Паши Техника

Mash: Паша Техник мог отравиться сосисками
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @techniquepashalive

Репер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) мог отравиться сосисками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на пианиста Луку Сафронова.

По словам Сафронова, музыкант остается в очень плохом состоянии, лежит в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Собеседник канала заявил, что сейчас вокруг больницы, в которой лежит Паша Техник, собрались его поклонники.

Ранее друзья Паши Техника заявили, что его мог отравить неизвестный фанат. Бывшая жена артиста приехала в Таиланд после новостей о его отравлении.

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