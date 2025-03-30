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23:29, 29 марта 2025Культура

Друзья Паши Техника рассказали подробности о его отравлении

Mash: Пашу Техника мог отравить неизвестный фанат
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: @techniquepashalive

Друзья рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) рассказали, что его мог отравить фанат, который дал музыканту неизвестные таблетки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, на вечеринке неизвестный дал Паше Технику таблетки, которые рэпер употребил. После этого ему сразу стало плохо, а уже на следующий день фанат улетел из Таиланда. Как пишет Mash, друзья не стали сразу обращаться к медикам.

«Пашу три дня пытались прокапать дома и делали непрямой массаж сердца, а скорую позвали только тогда, когда стало совсем плохо», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ивлев оказался в коме после тяжелого отравления в результате приема запрещенных веществ. Сейчас артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его представитель приводил подробности, уточняя, что состояние рэпера критическое. Позднее стала появляться информация о том, что музыкант умер, однако его близкие опровергли эти сообщения.

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