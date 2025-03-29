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21:21, 29 марта 2025Культура

Близкие Паши Техника опровергли его смерть

Baza: Близкие Паши Техника опровергли его смерть
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Паша Техник

Паша Техник. Фото: @techniquepashalive

Близкие рэпера Паши Техника опровергают его смерть, сообщает Telegram-канала Baza.

Музыкант находится в критическом состоянии в одной из больниц Пхукета. Девушка Паши Техника Кристина рассказала «Осторожно, новости», что рэпер «продолжает находиться в тяжелом состоянии, но остается в живых». Менеджер музыканта вместе с ней опроверг сообщения о смерти.

Telegram-канал Mash сообщает, что рэпера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

По данным Baza, Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Источник рассказал, что исполнитель находится в больнице на Пхукете, куда его доставили из другой медучреждения после резкого ухудшения состояния. «У него сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром», — говорилось в публикации. Артиста подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

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