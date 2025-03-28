Раскрыты подробности состояния госпитализированного Паши Техника

У Паши Техника диагностировали сепсис и полиорганную недостаточность

Российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, которого госпитализировали в Таиланде, не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Об этом пишет Baza в Telegram.

По данным источника, исполнитель находится в больнице на Пхукете, куда его доставили из другой медучреждения после резкого ухудшения состояния. «У него сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что артиста подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Ранее представитель Паши Техника сообщил, что состояние рэпера критическое. До этого стало известно, что Ивлев оказался в коме после тяжелого отравления в результате приема запрещенных веществ. Сейчас артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.