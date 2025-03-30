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11:38, 30 марта 2025Культура

Бывшая жена Паши Техника рассказала о его состоянии на видео из больницы

Бывшая жена находящегося в коме Паши Техника заявила, что его мозг не поврежден
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @techniquepashalive

Бывшая жена находящегося в коме после отравления российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая рассказала о его состоянии на видео из больницы в Таиланде. Посты появились в ее Telegram-канале.

По словам экс-возлюбленной музыканта, его состояние остается стабильно плохим. У исполнителя наблюдаются проблемы с почками, полностью поражены легкие из-за инфекции, а сердце поддерживается благодаря аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В то же время Карицкая отметила, что его мозг не поврежден, и заявила о надежде на благоприятный исход ситуации.

«Главное, что хуже не стало. Это уже хорошо. (...) Надеюсь, что он выкарабкается. Самое главное — убрать инфекцию из легких. Главное — молиться, и, я думаю, все будет хорошо. Паша сильный. Он родился в рубашке», — указала автор роликов, которая поселилась в гостинице неподалеку от госпиталя, где находится рэпер.

Ранее в марте друзья Паши Техника заявили, что его мог отравить неизвестный фанат.

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