Нарколог оценил шансы Паши Техника выйти из комы

Нарколог Шуров: У Паши Техника есть шанс выйти из комы

Психиатр-нарколог Василий Шуров оценил шансы рэпера Павла Ивлева (Паши Техника) выйти из комы. Свое мнение он высказал в комментарии Life.

По его словам, исполнитель находится в критическом состоянии из-за передозировки наркотиками, его жизнь поддерживается аппаратурой искусственной вентиляции легких. «Там хороших вариантов нет. Он опять передознулся, опять в реанимации. Раз в год это случается. Я думаю, он сам себя передозировкой ввел в искусственную кому», — заявил врач.

Шуров также отметил, что Паша Техник употребляет сильный транквилизатор, наркотики растительного порисхождения, а также алкоголь. Сочетание этих веществ может вызвать кому, объяснил эксперт.

Врачи в Таиланде ввели Пашу Техника в состояние искусственной комы после тяжелого отравления в результате приема запрещенных веществ. Сначала артист находился под капельницей, но затем его ввели в медикаментозный сон.