Российского рэпера ввели в кому

Рэпера Пашу Техника госпитализировали в Таиланде, он в коме

Российский рэпер Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, находится в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда. Об этом менеджер артиста сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам представителя музыканта, он узнал о произошедшем с Ивлевым утром 27 марта. Сначала, по словам медиков, артист находился под капельницей, но затем его ввели в искусственную кому. Также сообщается, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Сейчас Паша в тяжелом состоянии, ввели в искусственную кому, но вроде жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет», — заявил менеджер исполнителя.

Ранее активисты движения «Русская община» добились отмены концерта Паши Техника в Барнауле. Причиной отмены выступления рэпера стали «деструктивные тексты и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии».