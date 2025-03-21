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10:11, 21 марта 2025Культура

В российском городе отменили концерт рэпера Паши Техника

Общественники добились отмены концерта рэпера Паши Техника в Барнауле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: «Плюшки» / YouTube

Активисты движения «Русская община» добились отмены концерта российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, в Барнауле. Об этом пишет портал Amic.

Мероприятие должно было пройти 5 апреля в клубе «Фараон». Координатор организации в Алтайском крае Роман Васильев указал на то, что причиной отмены выступления исполнителя стали «деструктивные тексты и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии».

Ранее сообщалось, что в Ярославле отменили концерт-дискотеку с участием звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Льва Зулькарнаева.

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