В российском городе отменили концерт рэпера Паши Техника

Общественники добились отмены концерта рэпера Паши Техника в Барнауле

Активисты движения «Русская община» добились отмены концерта российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, в Барнауле. Об этом пишет портал Amic.

Мероприятие должно было пройти 5 апреля в клубе «Фараон». Координатор организации в Алтайском крае Роман Васильев указал на то, что причиной отмены выступления исполнителя стали «деструктивные тексты и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии».

Ранее сообщалось, что в Ярославле отменили концерт-дискотеку с участием звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Льва Зулькарнаева.