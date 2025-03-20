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19:59, 20 марта 2025Культура

В российском городе отменили концерт с участием звезды «Слова пацана»

В Ярославле отменили концерт с участием актера из «Слова пацана» Зулькарнаева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В Ярославле отменили концерт-дискотеку с участием звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Льва Зулькарнаева. Об этом пишет 76.ru.

Мероприятие должно было пройти в среду, 19 марта, в «Арене-2000». «Дискотеки "Слово пацана" не будет. Причину не могу сказать», — рассказали в кассе площадки, где должно было пройти событие.

Отмечается, что большинство мест в зале было раскуплено.

Ранее сообщалось, что концерт певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Оренбурге отменили после жалоб со стороны общественников.

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