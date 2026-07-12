ТАСС: Комбрига ВСУ Лучанова внесли в базу «Миротворца» за дискредитацию украинской армии

Сбежавший из части командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Лучанов оказался в реестре украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом узнали журналисты ТАСС, ознакомившиеся с данными ресурса.

Авторы сайта указывают, что Лучанов превысил служебные полномочия в личных целях и действиях, которые направлены на дискредитацию украинской армии.

До этого комбриг ВСУ Станислав Лучанов стал подозреваемым по делу о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области. Речь идет о расправе над двумя родными братьями, тела которых нашли позднее. По делу были задержаны девять военнослужащих 155-й бригады.

Когда информация об этом начала распространяться, украинский командир подался в бега. Он самовольно оставил военную часть.

