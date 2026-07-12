Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:25, 11 июля 2026Бывший СССР

Сбежавший из части командир ВСУ стал подозреваемым по делу об убийстве

«Страна.ua»: Экс-комбригу ВСУ Лучанову объявили подозрение по делу о похищении и убийстве
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Лучанов стал подозреваемым по делу о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Уточняется, что вместе с экс-комбригом подозрение получили и другие установленные участники дела. Согласно версии следствия, в ночь на 28 июня двух родных братьев похитили с территории частного дома в Киевской области. Затем их убили.

В рамках предварительного следствия украинские силовики задержали девять военнослужащих 155-й бригады, в том числе командира батальона.

Ранее сообщалось, что Лучанов самовольно оставил часть и привлек внимание правоохранителей. Начато расследование по событиям с участием военнослужащих части. Комбрига объявили в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В США раскрыли секретный завод в Германии по производству дронов для Украины
    Названа самая популярная сборная на чемпионате мира-2026 среди россиян
    В Финляндии заявили об ударе от России
    Фицо рассказал об интересе участников саммита НАТО к России
    Сбежавший из части командир ВСУ стал подозреваемым по делу об убийстве
    США приготовились к важному заявлению Ирана
    Раскрыто шокирующее число мобилизованных в ВСУ за два года
    Сигал пошутил над Зеленским
    В российском регионе частично пропал свет
    Лидера польской оппозиции освистали на траурных мероприятиях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok