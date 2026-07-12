Сбежавший из части командир ВСУ стал подозреваемым по делу об убийстве

«Страна.ua»: Экс-комбригу ВСУ Лучанову объявили подозрение по делу о похищении и убийстве

Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Лучанов стал подозреваемым по делу о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Уточняется, что вместе с экс-комбригом подозрение получили и другие установленные участники дела. Согласно версии следствия, в ночь на 28 июня двух родных братьев похитили с территории частного дома в Киевской области. Затем их убили.

В рамках предварительного следствия украинские силовики задержали девять военнослужащих 155-й бригады, в том числе командира батальона.

Ранее сообщалось, что Лучанов самовольно оставил часть и привлек внимание правоохранителей. Начато расследование по событиям с участием военнослужащих части. Комбрига объявили в розыск.