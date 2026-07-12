Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле достигло 4 333

Хорхе Родригес: Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4 333

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 4 333 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес, передает РИА Новости.

По его словам, личности 315 погибших не установлены. Кроме того, ранения получили 16 740 человек. Родригес добавил, что из-под завалов были спасены 6462 человека.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр был в 60 километрах от города Валенсия.

Ранее восьмиэтажный отель в Венесуэле обрушился из-за мощного землетрясения. Внутри было 106 номеров.

В ООН назвали приблизительный урон от землетрясения в Венесуэле. По расчетам специалистов, сумма может достигать 6,7 миллиарда долларов — это почти шесть процентов ВВП латиноамериканской страны.