Концерт Арбениной в Оренбурге отменили после жалоб

В Оренбурге отменили концерт певицы Дианы Арбениной

Концерт певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Оренбурге отменили после жалоб со стороны общественников. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление должно было состояться 30 марта на базе спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье». «Мероприятие отменено площадкой», — заявил источник агентства в правительстве региона.

С требованием отменить концерт артистки выступило общероссийское общественное движение «Офицеры России». Активисты заявили, что Арбенина открыто выражала негативное отношение к специальной военной операции (СВО).

«Поступают обращения ветеранов СВО и патриотически настроенных граждан, возмущенных концертной деятельностью Арбениной, которая открыто выступала против СВО, ее целей и задач», — сказано в письме общественников к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру.

Ранее жители Самары потребовали отменить выступление Арбениной и группы «Ночные снайперы». Представители концертной площадки прокомментировали ситуацию: «Тексты артиста не входят в список экстремистских материалов. Сам артист не включен в списки запрещенных организаций».