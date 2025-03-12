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17:03, 12 марта 2025Культура

В Самаре потребовали отменить концерт Дианы Арбениной

Жители Самары потребовали отменить выступление Дианы Арбениной
Ольга Коровина

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpre.com

Жители Самары потребовали отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Свое мнение горожане высказали в комментариях к посту губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи отметили, что ранее концерты Арбениной были отменены в нескольких российских городах, и выразили недовольство из-за выступления, назначенного на 29 марта во Дворце спорта имени Высоцкого. В министерстве спорта Самарской области, курирующем данную площадку, прокомментировали ситуацию: «Тексты артиста не входят в список экстремистских материалов. Сам артист не включен в списки запрещенных организаций».

4 марта общероссийское общественное движение «Офицеры России» попросило отменить концерт Арбениной в Оренбурге. В феврале глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров выступил с требованием отменить концерт артистки в Новосибирске. По его мнению, недопустимо выпускать на сцену певицу, которая не поддерживает Россию во время специальной военной операции.

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