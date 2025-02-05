Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:13, 5 февраля 2025Культура

Концерт Дианы Арбениной потребовали отменить

В Новосибирске призвали отменить концерт певицы Дианы Арбениной
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Новосибирске призвали отменить концерт российской певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом сообщает местное издание Сиб.фм.

С требованием отменить концерт артистки, назначенный на 21 февраля, выступил глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. По его мнению, недопустимо выпускать на сцену певицу, которая не поддерживает Россию во время специальной военной операции (СВО).

«Арбенина поддерживала израильскую армию и выпускала песни, дискредитирующие наших бойцов. При этом она спокойно ездит по стране и зарабатывает деньги», — заявил Майоров.

Ранее российская актриса Яна Поплавская сообщила об «отмене» осудившего СВО лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Стало известно, что музыкант не примет участие в постановке Московского театра мюзикла после волны негодования в соцсетях. Новость также прокомментировали представители театра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев выделил миллион долларов Украине

      Маск назвал себя технической поддержкой Белого дома

      Захарова дала совет США из-за желания получить компенсации от Украины

      В Федерации шахмат России оценили призыв Карлсена к Дворковичу оставить пост главы ФИДЕ

      Познер раскритиковал идею запретить в России продажу алкоголя до 21 года

      Вероятность повышения ключевой ставки в России в феврале оценили

      Россиянин попал под дело о госизмене за покупку лекарств для украинской организации

      Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

      Концерт Дианы Арбениной потребовали отменить

      Освобожденных в ходе масштабного обмена с Украиной российских солдат сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше