Концерт Дианы Арбениной потребовали отменить

В Новосибирске призвали отменить концерт певицы Дианы Арбениной

В Новосибирске призвали отменить концерт российской певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом сообщает местное издание Сиб.фм.

С требованием отменить концерт артистки, назначенный на 21 февраля, выступил глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. По его мнению, недопустимо выпускать на сцену певицу, которая не поддерживает Россию во время специальной военной операции (СВО).

«Арбенина поддерживала израильскую армию и выпускала песни, дискредитирующие наших бойцов. При этом она спокойно ездит по стране и зарабатывает деньги», — заявил Майоров.

Ранее российская актриса Яна Поплавская сообщила об «отмене» осудившего СВО лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Стало известно, что музыкант не примет участие в постановке Московского театра мюзикла после волны негодования в соцсетях. Новость также прокомментировали представители театра.