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10:18, 4 февраля 2025Культура

Яна Поплавская заявила об «отмене» Алексея Кортнева

Яна Поплавская: Осудившего СВО певца Алексея Кортнева отменили в Театре мюзикла
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская актриса Яна Поплавская сообщила об «отмене» осудившего специальную военную операцию (СВО) лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Новостью артистка поделилась в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в феврале музыкант исполнит главную роль в спектакле «Тест на любовь» Московского театра мюзикла. Поплавская раскритиковала Кортнева за попытку вернуться на сцену российского театра после заявлений, сделанных им об СВО.

«Когда кончаются деньги, голоса уже так смело не звучат. Но из интернета не стереть то, что сам туда выкладывал», — прокомментировала новость Яна, осудив тех, кто помогает уехавшим артистам вернуться в индустрию.

Как сообщает Поплавская, после волны негодования в соцсетях руководство театра отказалось работать с Кортневым и написало объяснительную в Министерство культуры.

«Непонятно, почему нельзя без общественного резонанса. Должна быть поставлена точка раз и навсегда: осудил Россию, СВО — изволь за это отвечать. Никакой протекции и никаких поблажек», — считает актриса.

Ранее Поплавская высказалась о несостоявшихся концертах певицы Лолиты Милявской в Кемерове и Новокузнецке, связав их отмену с поддержкой специальной военной операции.

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