Яна Поплавская назвала причину отмены концертов Лолиты

Актриса Яна Поплавская связала отмену концертов Лолиты с поддержкой СВО

Российская актриса Яна Поплавская высказалась о несостоявшихся концертах певицы Лолиты Милявской в Кемерове и Новокузнецке, связав их отмену с поддержкой специальной военной операции (СВО). Таким мнением она поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

Поплавская отметила, что Кузбасс поддерживает бойцов СВО: военным помогает как местная администрация, так и крупный бизнес в этом регионе. По словам актрисы, отмена выступлений Лолиты была единственной возможной реакцией со стороны шахтеров и их семей.

«Приезжает к ним такая "ляля", которой нравится "потреблять москалей". Мужики, хоть и шахтеры, но послали ее интеллигентно», — считает артистка.

В своей публикации Поплавская упоминает цитату Милявской из эфира юмористического украинского телешоу, вышедшего в 2013 году. В диалоге с ведущими певица, которая родилась на западе Украины, рассказала «о клятых москалях», которых она «потребляет».

По словам Яны, Кузбасс показал пример того, как следует действовать регионам, уважающим своих жителей: «Так надо делать, если вы поддерживаете ребят, которые бьют врага и защищают русских женщин и детей от украинского терроризма».

Ранее Лолита заявила об отмене концертов из-за проблем с безопасностью площадок. В Кемерове отмену выступления объяснили срочным ремонтом кабеля, а в Новокузнецке — истекшим паспортом безопасности объекта.