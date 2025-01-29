Певица Лолита заявила об отмене концертов из-за проблем с безопасностью площадок

Певица Лолита Милявская назвала причины отмены концертов в двух российских городах. Об этом артистка рассказала поклонникам в своем Telegram-канале.

По словам исполнительницы, она получила срочное письмо от руководства концертной площадки в Кемерове. Милявской сообщили, что ее выступление не состоится, поскольку в зале три дня будут ремонтировать кабель.

«Надо же, именно в тот день, когда должен был пройти концерт. Как же плохо вы обслуживаете зал! Не дай Бог, что-нибудь сгорит до моего приезда, будете отвечать перед людьми», — отметила артистка.

Кроме того, владелец площадки в Новокузнецке, где планировался еще один концерт Лолиты, заявил, что паспорт безопасности объекта закончился и неизвестно, когда будет получен новый. По этой причине выступление будет отменено.

«Это же техника безопасности, катастрофические вещи! Вы понимаете, к чему это может привести? Не ходите в эти залы, это опасно», — посоветовала Лолита подписчикам.

Артистка также пообещала опубликовать письма с причинами отмены ее выступлений, поскольку это является форс-мажором, и зрителям должны вернуть деньги за билеты.

Ранее Милявская сообщила об угрозах со стороны членов «Русской общины» Удмуртии. По словам певицы, активисты мешают проводить концерты, а также угрожают ей и зрителям.