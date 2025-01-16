Лолита пожаловалась на угрозы со стороны активистов

Певица Лолита рассказала об угрозах со стороны членов «Русской общины» Удмуртии

Эстрадная певица Лолита Милявская рассказала об угрозах со стороны представителей «Русской общины» Удмуртии. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

По словам артистки, активисты мешают проводить концерты, а также угрожают ей и зрителям. «Вы делаете жизнь и без того нелегкую еще угрюмее. Как детей делать на этом фоне? С улыбкой легче. Вы распространяете депрессию, а по уставу должны — веру», — высказалась исполнительница.

Певица также добавила, что если ситуация не изменится, она будет обращаться в Следственный комитет.

Ранее Лолита Милявская заявила, что предпочитает жить по системе Станиславского.