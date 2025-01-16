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16:22, 16 января 2025Культура

Лолита пожаловалась на угрозы со стороны активистов

Певица Лолита рассказала об угрозах со стороны членов «Русской общины» Удмуртии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Эстрадная певица Лолита Милявская рассказала об угрозах со стороны представителей «Русской общины» Удмуртии. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

По словам артистки, активисты мешают проводить концерты, а также угрожают ей и зрителям. «Вы делаете жизнь и без того нелегкую еще угрюмее. Как детей делать на этом фоне? С улыбкой легче. Вы распространяете депрессию, а по уставу должны — веру», — высказалась исполнительница.

Певица также добавила, что если ситуация не изменится, она будет обращаться в Следственный комитет.

Ранее Лолита Милявская заявила, что предпочитает жить по системе Станиславского.

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