Лолита назвала главный жизненный принцип

Певица Лолита призналась, что не пытается привлекать к себе внимание

Певица Лолита Милявская заявила, что предпочитает жить по системе Станиславского. Ее слова передает Пятый канал.

Артистка рассказала, что не прибегает к хайпу, чтобы привлечь к себе внимание общественности, а просто следует заветам гуру актерского мастерства: не играть, а проживать жизнь своего персонажа.

«Вообще не хайпую, потому что занимаюсь искусством. Это жанр существования на сцене. Поэтому у вас это называется хайпом, а у меня называется: жить по системе Станиславского, то есть в придуманном образе», — сказала Лолита.

Ранее стало известно, что Лолита призналась в любви к ночным перекусам и ненависти к спорту.