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16:19, 9 декабря 2024Культура

Лолита рассказала о любви к ночным перекусам и ненависти к спорту

Певица Лолита рассказала о любви к ночным перекусам и ненависти к спорту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о любви к ночным перекусам. Ее цитирует Пятый канал.

По словам исполнительницы, она практически каждый день ест по ночам. «Это желание. Я себя не мучаю», — поделилась она.

При этом певица отметила, что говорит себе «стоп» на неделю, когда ощущает, что переела. «Я в одном весе уже года три или четыре. Я не занимаюсь спортом, я его терпеть не могу», — призналась Лолита.

Ранее Лолита пожаловалась на пьяных зрителей московского концерта.

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