Лолита рассказала о любви к ночным перекусам и ненависти к спорту

Певица Лолита рассказала о любви к ночным перекусам и ненависти к спорту

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о любви к ночным перекусам. Ее цитирует Пятый канал.

По словам исполнительницы, она практически каждый день ест по ночам. «Это желание. Я себя не мучаю», — поделилась она.

При этом певица отметила, что говорит себе «стоп» на неделю, когда ощущает, что переела. «Я в одном весе уже года три или четыре. Я не занимаюсь спортом, я его терпеть не могу», — призналась Лолита.

Ранее Лолита пожаловалась на пьяных зрителей московского концерта.