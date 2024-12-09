Лолита рассказала о превративших ее концерт в ад зрителях

Певица Лолита пожаловалась на пьяных зрителей с сосисками на концерте в Москве

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская пожаловалась на пьяных зрителей ее московского концерта. Слова артистки приводит MK.RU.

По словам исполнительницы, на выступлении в Москве было много людей в состоянии алкогольного опьянения, которые мешали ей и окружающим. «Концерт превращается в ад для артиста и для нормального зрителя, который пришел», — сказала она.

Певица отметила, что ответственность за это лежит на организаторах, которым не стоит пускать на мероприятие пьяных людей. «Эта катастрофа не только меня коснулась, а всех моих коллег. Мы за кулисами все обсуждали. Это безумие, когда люди сидят с сосисками, с пиццей и со спиртным у тебя в зале. Концерт превращается в большое пьяное действо, а охрана не справляется», — заключила артистка.

Ранее представители Лолиты отреагировали на новость об отмене ее концертов.