Представители Лолиты отреагировали на новость об отмене ее концертов

Певица Лолита не отменяла свои выступления за пределами Москвы после попытки срыва концерта в Ярославле. Об этом «Коммерсанту» сообщил представитель артистки.
По его словам, сейчас Лолита находится в туре и не собирается менять планы.
«Информацию об отмене каких-то концертов в городах России можем назвать бредом. Мы на гастролях, и никаких отмен нет», — сообщил администратор.
Как сообщает издание со ссылкой на гастрольный график Лолиты, во вторник, 26 ноября, певица выступает в Челябинске, 27 ноября — в Екатеринбурге, а 4 декабря — в Рязани. Пока ни один из трех концертов не был отменен.
Ранее сообщалось, что певица Лолита приняла решение выступать только в Москве из-за попытки срыва выступления в Ярославле.