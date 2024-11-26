Представители Лолиты отреагировали на новость об отмене ее концертов

Администратор певицы Лолиты назвал бредом слух об отмене ее концертов вне Москвы

Певица Лолита не отменяла свои выступления за пределами Москвы после попытки срыва концерта в Ярославле. Об этом «Коммерсанту» сообщил представитель артистки.

По его словам, сейчас Лолита находится в туре и не собирается менять планы.

«Информацию об отмене каких-то концертов в городах России можем назвать бредом. Мы на гастролях, и никаких отмен нет», — сообщил администратор.

Как сообщает издание со ссылкой на гастрольный график Лолиты, во вторник, 26 ноября, певица выступает в Челябинске, 27 ноября — в Екатеринбурге, а 4 декабря — в Рязани. Пока ни один из трех концертов не был отменен.

Ранее сообщалось, что певица Лолита приняла решение выступать только в Москве из-за попытки срыва выступления в Ярославле.