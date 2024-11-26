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16:47, 26 ноября 2024Культура

Представители Лолиты отреагировали на новость об отмене ее концертов

Администратор певицы Лолиты назвал бредом слух об отмене ее концертов вне Москвы
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лолита не отменяла свои выступления за пределами Москвы после попытки срыва концерта в Ярославле. Об этом «Коммерсанту» сообщил представитель артистки.

По его словам, сейчас Лолита находится в туре и не собирается менять планы.

«Информацию об отмене каких-то концертов в городах России можем назвать бредом. Мы на гастролях, и никаких отмен нет», — сообщил администратор.

Как сообщает издание со ссылкой на гастрольный график Лолиты, во вторник, 26 ноября, певица выступает в Челябинске, 27 ноября — в Екатеринбурге, а 4 декабря — в Рязани. Пока ни один из трех концертов не был отменен.

Ранее сообщалось, что певица Лолита приняла решение выступать только в Москве из-за попытки срыва выступления в Ярославле.

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