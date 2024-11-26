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16:30, 26 ноября 2024Культура

Лолита решила выступать только в Москве

Shot: певица Лолита отменила все выступления за пределами Москвы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская отменила все концерты за пределами Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка приняла такое решение после попытки срыва ее выступления в Ярославле. Отмечается, что певица не планирует выезжать в регионы как минимум до конца года. При этом, сообщает канал, Лолита готова дать несколько выступлений в Москве за день. Ее участие в мероприятии обойдется заказчикам в четыре миллиона рублей.

Ранее Лолита заявила, что ее жизнь разделилась на до и после из-за «отмены», связанной с ее участием в «голой вечеринке».

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