Лолита решила выступать только в Москве

Shot: певица Лолита отменила все выступления за пределами Москвы

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская отменила все концерты за пределами Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка приняла такое решение после попытки срыва ее выступления в Ярославле. Отмечается, что певица не планирует выезжать в регионы как минимум до конца года. При этом, сообщает канал, Лолита готова дать несколько выступлений в Москве за день. Ее участие в мероприятии обойдется заказчикам в четыре миллиона рублей.

Ранее Лолита заявила, что ее жизнь разделилась на до и после из-за «отмены», связанной с ее участием в «голой вечеринке».