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14:23, 1 ноября 2024Культура

Лолита сравнила свою «отмену» после участия в «голой вечеринке» с тюрьмой

Лолита прировняла свою «отмену» после «голой вечеринки» к нахождению под арестом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что ее жизнь разделилась на до и после из-за «отмены», связанной с ее участием в «голой вечеринке». Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Вот я семь месяцев отсидела… Поползала, вышла, и честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время. А когда вышла, думаю: "Что мне делать? Может, мне в шансон перейти?" Будто семь месяцев на нарах малявы писал», — сказала исполнительница, отметив, что на сегодняшний день ее концерты разрешены не во всех регионах. Так, Милявской запретили выступать в Подмосковье.

Ранее Лолита легла в гроб в ходе юмористического шоу «Прощай, Легенда» и была раскритикована. Во время комедийной программы были инсценированы проводы артистки в последний путь.

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