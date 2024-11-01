Лолита сравнила свою «отмену» после участия в «голой вечеринке» с тюрьмой

Лолита прировняла свою «отмену» после «голой вечеринки» к нахождению под арестом

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что ее жизнь разделилась на до и после из-за «отмены», связанной с ее участием в «голой вечеринке». Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Вот я семь месяцев отсидела… Поползала, вышла, и честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время. А когда вышла, думаю: "Что мне делать? Может, мне в шансон перейти?" Будто семь месяцев на нарах малявы писал», — сказала исполнительница, отметив, что на сегодняшний день ее концерты разрешены не во всех регионах. Так, Милявской запретили выступать в Подмосковье.

Ранее Лолита легла в гроб в ходе юмористического шоу «Прощай, Легенда» и была раскритикована. Во время комедийной программы были инсценированы проводы артистки в последний путь.