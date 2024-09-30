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09:46, 30 сентября 2024Культура

Лолита легла в гроб и напугала подписчиков

Певица Лолита легла в гроб во время шоу и была раскритикована

Кадр: @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская легла в гроб в ходе юмористического шоу «Прощай, Легенда» и была раскритикована. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Во время комедийной программы были инсценированы проводы артистки в последний путь. Участники выходили на сцену и произносили прощальные речи, стоя рядом с исполнительницей.

Некоторые подписчики певицы негативно отреагировали на ее участие в шоу. «Мне не нравится, есть такие вещи с которыми не шутят, можно беду накликать», — написала одна из пользовательниц соцсети. «С такими вещами не шутят», — добавила вторая. «Вот что жизнь без мужчины с женщинами 60+ делает. Печально», — высказалась третья подписчица.

Ранее Лолита рассказала о своем отношении к проституции в России.

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      Варвара Кошечкина
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