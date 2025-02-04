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14:49, 4 февраля 2025Культура

Театр мюзикла отреагировал на новость об отмене Кортнева

Пресс-служба Театра мюзикла опровергла участие Алексея Кортнева в постановках
Андрей Шеньшаков
Алексей Кортнев

Алексей Кортнев. Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Пресс-служба Московского театра мюзикла прокомментировала информацию о том, что лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев попал под «отмену» в учреждении. Об этом сообщила изданию «News.ru» пресс-секретарь площадки Наталия Уварова.

По словам Уваровой, новости о том, что Театр мюзикла перестал работать с музыкантом Кортневым, является ошибочной, потому что он не участвовал в постановках в качестве актера.

«В Московском театре мюзикла Алексей Кортнев не выступает, не проводит никаких мероприятий. В связи с запретом руководства проводить свои мероприятия в стенах Театра мюзикла он выступил с обращением», — сообщила Наталия.

В то же время, на сайтах билетных агентств и в афишах спектакля «Тест на любовь», который проходит на сцене театра, Кортнев все еще значится в списке артистов. Пропало упоминание о нем только с официального сайта Театра мюзикла.

Ранее стало известно, что Яна Поплавская рассказала о том, что осудившего СВО певца Алексея Кортнева «отменили» в Театре мюзикла.

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