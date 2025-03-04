В Оренбурге потребовали отменить концерт Арбениной

«Офицеры России» потребовали отменить концерт певицы Дианы Арбениной в Оренбурге

Общероссийское общественное движение «Офицеры России» попросило отменить концерт Дианы Арбениной в Оренбурге. Об этом активисты сообщили в письме к губернатору области Денису Паслеру, текст обращения оказался в распоряжении агентства РИА Новости.

По мнению представителей движения, требующих запретить выступление группы «Ночные снайперы», Арбенина открыто выражала свое негативное отношение к специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Поступают обращения ветеранов СВО и патриотически настроенных граждан, возмущенных концертной деятельностью Арбениной, которая открыто выступала против СВО, ее целей и задач», — гласит текст обращения.

В феврале общественники выступили с требованием отменить концерт Арбениной в Новосибирске. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров заявил, что недопустимо выпускать на сцену певицу, которая не поддерживает Россию во время СВО.