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01:17, 12 июля 2026Мир

У Черного моря снова обнаружили самолет НАТО

ТАСС: Самолет-разведчик НАТО летает у побережья Черного моря
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

У побережья Черного моря обнаружили принадлежащий НАТО самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Самолет НАТО, зарегистрированный в Люксембурге, кружит в настоящее время в районе побережья Черного моря в воздушном пространстве Румынии», — рассказал он.

По его словам, взлетевший из Литвы борт сначала совершил несколько кругов над центральной частью Румынии, после чего разведчик двинулся в сторону побережья. Сейчас он продолжает полет по круговой траектории на высоте 9 километров. Оборудование самолета позволяет идентифицировать воздушные объекты на расстоянии до 400 километров.

До этого Boeing E-3A Sentry заметили у румынского побережья Черного моря 5 июля.

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