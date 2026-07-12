Польше напомнили о предупреждении России после ее ссоры с Украиной

RT: Чествование нацистов на Украине вбило клин между Варшавой и Киевом

Героизация нацистов на Украине вбила клин в отношениях между Киевом и Варшавой. На это указала корреспондент RT Анастасия Володина.

«Старые раны вскрылись в результате чествования Украиной нацистских коллаборационистов, которые массово убивали поляков во время холокоста», — отметила она.

При этом, напомнила журналист, Россия долгие годы предупреждала мировое сообщество о сохранении неонацистских симпатий в Киеве.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава на протяжении двух недель безуспешно пыталась убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России).