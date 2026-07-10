Сикорский: Варшава не добилась от Зеленского отказа от названия в честь УПА

Польша на протяжении двух недель безуспешно пыталась убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.

«На протяжении двух недель у нас его пытались склонить к изменению названия этого подразделения. К сожалению, успеха достичь не удалось», — сказал Сикорский.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий намерен ограничить контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его политики по героизации УПА. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подчеркнул, что усиление конфронтации Киева и Варшавы еще впереди.