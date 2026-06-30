Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:25, 30 июня 2026Мир

Президент Польши захотел ограничить контакты с Зеленским

Dziennik Gazeta Prawna: Президент Польши Навроцкий намерен ограничить контакты с Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен ограничить контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его политики по героизации Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает местная газета Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источник в польском Президентском дворце.

«Окружение президента Кароля Навроцкого рассматривает возможность ограничения контактов с Владимиром Зеленским», — говорится в публикации.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит польские самолеты МиГ-29 из-за отказа поставлять технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, Киев теперь не получит военную помощь от Варшавы из-за нежелания выполнять свои обязательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще в одном российском регионе предложили готовиться к лимитам по топливу

    Генсек НАТО оценил предположения об отходе США от альянса

    Число пострадавших при ударе ВСУ по Подмосковью выросло

    Основатель бренда Revyline Обушенков назвал женщин «жирненькими» и нарвался на отмену

    Назван средний заработок москвича в 2026 году

    В России высказались о войне с Европой в 2030 году

    Российский школьник спас двух тонувших детей

    ФСБ задержала россиянина за помощь националистам

    Мужчина отследил ехавшую на СВО военную технику

    Марокканские фанаты устроили беспорядки в Нидерландах после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok