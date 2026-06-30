Dziennik Gazeta Prawna: Президент Польши Навроцкий намерен ограничить контакты с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен ограничить контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его политики по героизации Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает местная газета Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источник в польском Президентском дворце.

«Окружение президента Кароля Навроцкого рассматривает возможность ограничения контактов с Владимиром Зеленским», — говорится в публикации.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит польские самолеты МиГ-29 из-за отказа поставлять технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, Киев теперь не получит военную помощь от Варшавы из-за нежелания выполнять свои обязательства.