Косиняк-Камыш: Украина не получит МиГ-29 из-за отказа поставлять технологии БПЛА

Украина не получит польские самолеты МиГ-29 из-за отказа поставлять технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Я предложил [Киеву] очень партнерский подход. МиГ-29 в обмен на дроны. Украинцы сначала приняли это», — указал глава оборонного ведомства. Однако Косиняк-Камыш добавил, что позже Украина пересмотрела предложение и отказалась от предложенной польскими властями сделки. По его словам, Киев теперь не получит военную помощь от Варшавы из-за нежелания выполнять свои обязательства.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала поляков сплотиться, чтобы противостоять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на фоне скандала, связанного с героизацией Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Депутат отметила, что действия правительства Польши усиливают раскол в обществе.