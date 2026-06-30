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10:28, 30 июня 2026Мир

Поляков призвали дать отпор Зеленскому

Зайончковская-Герник: Поляки должны сплотиться, чтобы противостоять Зеленскому
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Гражданам Польши нужно сплотиться, чтобы противостоять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на фоне скандала, связанного с героизацией Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом заявила депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

«Зеленский плюет нам в лицо, а правительство Туска делает вид, что идет дождь. Когда дело касается чести и достоинства Варшавы, мы все должны выступить единым фронтом», — написала она.

Депутат отметила, что действия правительства Польши усиливают раскол в обществе. Зайончковская-Герник призвала объединиться против попыток разобщить граждан Польши.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у Украины будут большие проблемы со вступлением в Европейский союз (ЕС), если Киев будет пытаться интегрироваться в объединение «под флагом Бандеры». Он отметил, что выстраивать европейское сотрудничество на уважении к фигурам наподобие Бандеры неприемлемо.

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