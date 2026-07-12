Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:49, 12 июля 2026Бывший СССР

Российский военный сорвал наступление ВСУ

Российские военные уничтожили технику, сорвав наступление ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военный Андрей Иванов сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружив скопление техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Утверждается, что младший лейтенант Иванов с помощью беспилотника проводил воздушную разведку местности, где нашел скрытую технику ВСУ. Информацию об этом он передал в командный пункт.

«Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск. В результате оперативно переданных данных и последующей корректировки огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские войска переместили пусковые установки на границу и сократили подлетное время для ударов баллистическими ракетами «Искандер-М» по Киеву до трех минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В сообщении Минобороны России об ударе по Украине увидели сигнал для Запада
    Дерево упало и насмерть задавило ребенка в российском регионе
    Российский военный сорвал наступление ВСУ
    Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле достигло 4 333
    Во Франции пришли к неутешительному выводу после ударов России по Киеву
    Лукашенко назвал условие существования славянских государств
    ВСУ вновь ударили по автобусу в российском регионе
    Стали известны детали атаки ВС России по целям в Одессе
    Заплыв на сапах обернулся трагедией в Ленобласти
    Дрон ВСУ ударил по ребенку на велосипеде
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok