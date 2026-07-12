Российские военные уничтожили технику, сорвав наступление ВСУ

Российский военный Андрей Иванов сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружив скопление техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Утверждается, что младший лейтенант Иванов с помощью беспилотника проводил воздушную разведку местности, где нашел скрытую технику ВСУ. Информацию об этом он передал в командный пункт.

«Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск. В результате оперативно переданных данных и последующей корректировки огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские войска переместили пусковые установки на границу и сократили подлетное время для ударов баллистическими ракетами «Искандер-М» по Киеву до трех минут.