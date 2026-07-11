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14:49, 11 июля 2026Бывший СССР

ВС России сократили подлетное время для ударов «Искандерами» по Киеву

Братчук: ВС РФ сократили подлетное время для ударов по Киеву до трех минут
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска переместили пусковые установки на границу и сократили подлетное время для ударов баллистическими ракетами «Искандер-М» по Киеву до трех минут. Об этом заявил украинский эксперт Сергей Братчук, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«У баллистических ракет чрезвычайно высокая скорость. (...) Поэтому время подлета теперь [составляет] около трех минут», — заявил украинский эксперт.

Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России якобы разместили пусковые установки на границе Брянской области.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что украинские системы противовоздушной обороны в ходе атаки в ночь на 11 июля не сбили ни одной баллистической ракеты «Искандер-М». Как следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ, в ходе ночной атаки российские войска использовали шесть баллистических ракет.

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