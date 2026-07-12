Дерево упало и насмерть задавило ребенка в российском регионе

«112»: Упавшее дерево насмерть задавило 7-летнего мальчика в Тверской области

В Тверской области дерево упало на семилетнего мальчика. Школьник не выжил, о чем сообщается в Telegram-канале «112».

Инцидент случился в деревне Карачарово, что в Конаковском округе. Как уточняется, дерево рухнуло на палатку, в которой находился мальчик.

Пострадавшего доставили с травмами в больницу. Врачи не смогли спасти ребенка, он умер. Следственный комитет начал проведение доследственной проверки по факту случившегося.

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