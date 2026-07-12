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00:52, 12 июля 2026Россия

Дерево упало и насмерть задавило ребенка в российском регионе

«112»: Упавшее дерево насмерть задавило 7-летнего мальчика в Тверской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Тверской области дерево упало на семилетнего мальчика. Школьник не выжил, о чем сообщается в Telegram-канале «112».

Инцидент случился в деревне Карачарово, что в Конаковском округе. Как уточняется, дерево рухнуло на палатку, в которой находился мальчик.

Пострадавшего доставили с травмами в больницу. Врачи не смогли спасти ребенка, он умер. Следственный комитет начал проведение доследственной проверки по факту случившегося.

Ранее стало известно, что заплыв на сапах обернулся трагедией в Ленобласти. Двое женщин ушли кататься на досках без спасательных жилетов, после чего пропали. Одна из них не выжила, вторую ищут спасатели.

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